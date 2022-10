Netflix dice addio ai 480p: l'HD diventa la risoluzione standard anche sul piano base

Con l’arrivo del piano base con pubblicità di Netflix, in programma il prossimo Novembre, la piattaforma di streaming americana ha aggiornato anche il piano Base senza pubblicità, abbandonando di fatto la risoluzione video a 480p ed implementando l'HD.

Come si può vedere direttamente nella pagina del listino prezzi di Netflix, nella colonna dell’abbonamento Base viene indicato che questa sottoscrizione darà la possibilità, da novembre 2022, di guardare film e serie tv in HD. Discorso diverso per il piano Standard che supporta il Full HD ed il Premium che permette di accedere ai contenuti in Ultra HD.

La conferma della modifica è arrivata anche da Greg Peters, Chief Operating officer e Chieft Product Officer di Netflix, il quale ha annunciato che “stiamo regolando la risoluzione video da 480p a 720p HD sia per il nostro piano base con pubblicità che per il nostro piano base esistente, quindi essenzialmente l’intera offerta Netflix sarà nel dominio da HD a Ultra HD””

Ricordiamo che il piano con pubblicità sarà disponibile in Italia al prezzo di 5,49 Euro al mese a partire dalle ore 17 del 3 Novembre 2022. Il prezzo sarà giustificato da 4-5 minuti di pubblicità per ora ed altre restrizioni: Netflix spiega che sarà disponibile un numero limitato di film e programmi per questioni legate alle licenze.