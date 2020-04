Netflix si aggiorna su Android: è arrivata una funzionalità molto richiesta

Netflix ha tutto l'interesse nel soddisfare le esigenze degli utenti. Non sorprende, dunque, che l'azienda di Reed Hastings abbia introdotto, nell'ultimo aggiornamento dell'applicazione ufficiale per Android del suo servizio, una funzionalità molto richiesta da parte degli appassionati.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge ed Engadget, l'ultima versione dell'app di Netflix ha portato con sé un nuovo pulsante che compare in fase di riproduzione di un contenuto multimediale. Ci riferiamo all'icona del lucchetto, che permette di evitare tocchi accidentali, che spesso comportano fastidiosi scorrimenti in avanti o indietro oppure, ancora peggio, il ritorno alla scheda dedicata al film o alla serie TV.

In parole povere, la funzionalità "Blocco schermo", che compare in basso a sinistra nel player di Netflix, permette di bloccare elementi come la barra di riproduzione e l'icona per attivare i sottotitoli. Questa "modalità" si può disattivare con un doppio tap sull'icona del lucchetto. Insomma, la società di Reed Hastings ha voluto dare agli utenti della sua piattaforma la possibilità di godersi un'esperienza senza interruzioni accidentali. Infatti, prima di questo update, non era raro che gli utenti si lamentassero di aver premuto qualche pulsante per sbaglio.

La funzionalità coinvolta è attualmente in fase di rollout. Per il momento, "Blocco schermo" sembra essere disponibile solamente per i dispositivi Android. Come potete vedere dagli screenshot a corredo della notizia, noi abbiamo già ricevuto questa "modalità".