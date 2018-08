Netflix aggiorna la lista dei dispositivi compatibili con l'HD ed HDR: c'è il Note 9

Netflix ha aggiornato la lista dei dispositivi mobili in grado di garantire la riproduzione in HD ed HDR dei propri contenuti, che vanno ad aggiungersi a quelli già annunciati in precedenza. La lista è cresciuta in maniera importante, ed ora nell'elenco figurano anche smartphone annunciati di recente.

Nello specifico, all'elenco sono stati aggiunti cinque nuovi dispositivi: Honor 10, LG G7, LG V35, Galaxy Tab S4 e Galaxy Note 9.

Non sorprende il fatto che nella lista sia presente il phablet presentato ieri dalla compagnia coreana, che grazie allo schermo ampio può garantire un'ottima esperienza di visione.

Di seguito i dispositivi aggiunti all'elenco:

Huawei MediaPad M5 10 Lite (BAH2-L09, BAH2-W19, DL-AL09, DL-W09);

(BAH2-L09, BAH2-W19, DL-AL09, DL-W09); Huawei MediaPad T5 10 (GS2-L09, GS2-W09, GS2-W19);

(GS2-L09, GS2-W09, GS2-W19); Samsung Galaxy Tab S4 (SM-T835, SM-T835C, SM-T835N, SM-T837, SM-T837P, SM-T837V, SM-T837A, SM-T837R4, SM-T830, SM-T830X);

(SM-T835, SM-T835C, SM-T835N, SM-T837, SM-T837P, SM-T837V, SM-T837A, SM-T837R4, SM-T830, SM-T830X); Honor 10 (COL-L29);

(COL-L29); Huawei Nova 3 (PAR-LX1M);

(PAR-LX1M); LG G7 (LM-G710N, LM-G710VM, LG-G710, LM-G710, LM-G710V);

(LM-G710N, LM-G710VM, LG-G710, LM-G710, LM-G710V); LG V35 (LM-V350N, LM-V350);

(LM-V350N, LM-V350); Samsung Galaxy Note 9 (SM-N9600, SM-N9608, SM-N960D, SM-N960J, SM-N960U, SM-N960U1, SM-N960W, SM-N960XC, SM-N960XU, SC-01L, SCV40, SM-N960F, SM-N960N, SM-N960X, SM-N960XN).

E' bene precisare che per poter godere dell'esperienza in HD ed HDR prevista da Netflix, è necessario aver sottoscritto l'abbonamento che include tale tipo di visione, e l'ultima versione dell'applicazione Android, che può essere scaricata attraverso il Google Play Store. Fateci sapere attraverso i commenti se il vostro dispositivo è presente in lista o no.