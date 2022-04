Netflix ha aggiunto una nuova categoria al suo catalogo: ecco come accedere

Sulla scia di quanto avvenuto nell’ultima puntata del Saturday Night Live, dove Pete Davidson si è lamentato della durata sterminata di alcuni film, Netflix ha deciso di aggiungere al suo catalogo una nuova categoria.

Si chiama semplicemente “Short-Ass Movies” e può essere cercata direttamente tramite il campo di ricerca dei contenuti. Come suggerisce il nome, questa include tutti film con durata inferiore ad un’ora e 30 minuti, per coloro che desiderano vedere qualche pellicola senza però stare inchiodati sul divano per più di un’ora e mezza.

In Italia, la pagina include commedie come quelle di Checco Zalone (Tolo Tolo, Quo Vado?, Sole a Catinelle), ma anche la Famiglia Addams , Scooby!, Il Sole a Mezzanotte, Blue Story, Il Divin Codino e Scary Movie, senza dimenticare Il Dittatore e Lucy.

Che Netflix abbia preso ispirazione dal SNL è stato confermato anche dall’account Twitter Netflix Is A Joke, che ha ripreso il siparietto di Pete Davidson, Simon Rex, Gunna e Chris Redd bollandolo come un’ottima idea e pubblicando il link che consente di accedere alla categoria.

Come dicevamo poco sopra, potete filtrare i contenuti non solo cercando “Short-Ass Movies”, ma anche collegandovi a questo indirizzo: netflix.com/shortassmovies . La categoria è disponibile anche in Italia e non solo negli USA.



Nel frattempo, qualche giorno fa Netflix ha svelato che un utente su tre condivide la password.