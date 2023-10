Netflix alza di nuovo i prezzi? Gli utenti non ci stanno: pronte disdette di massa

Sono passati pochi giorni da quando un nuovo articolo del Wall Street Journal ha parlato di un possibile nuovo rincaro per i prezzi di Netflix e l’eco avuto da quello che almeno al momento è solo un rumor è stato importante. Gli utenti infatti non ci stanno e non hanno nascosto le loro intenzioni in caso di un possibile nuovo aumento.

Uno studio condotto da CivicScience mostra che in caso di nuove rimodulazioni, gli utenti sono pronti a disdire Netflix. La ricerca di CivicScience riferisce che il 29% degli abbonati a Netflix intervistati ha affermato che in caso di aumento di prezzi sarebbe pronto a sottoscrivere il piano senza pubblicità, mentre il 39% si è detto pronto ad annullare l’abbonamento qualora dovesse davvero concretizzarsi il rumor.

Limitando il raggio d’azione della ricerca ai soli clienti attualmente abbonati ad un piano Netflix senza pubblicità (che negli USA parte da 15,49 Euro al mese), quasi la metà si è detta pronta a mantenere il piano a seguito dell’eventuale aumento del prezzo. Più di un terzo invece, sarebbe disposto a rinunciare a Netflix mentre altri potrebbero passare ad un piano con pubblicità per risparmaire denaro.

La ricerca evidenzia anche che “il monitoraggio mensile in corso mostra che il 33% degli adulti statunitensi ha ridotto o prevede di ridurre la spesa per gli abbonamenti allo streaming, rispetto al 28% di gennaio” a causa dell’inflazione. La percentuale di coloro che hanno quattro o più abbonamenti a servizi di streaming è scesa da settembre ad ottobre, in linea con il trend osservato da inizio anno.

Lo studio ha interessato 4mila adulti di Stati Uniti e Porto Rico. A proposito di abbonamenti, di recente Netflix ha rimosso il piano base senza pubblicità in Italia.