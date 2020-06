Netflix per Android: arriva finalmente in Italia un'attesa funzionalità

Era da un bel po' che gli utenti la attendevano, ma finalmente Netflix ha implementato una funzionalità molto richiesta nella versione Android della sua applicazione ufficiale.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizmodo e come potete vedere negli screenshot presenti in calce alla notizia, è arrivata la possibilità di rimuovere i contenuti che non si vogliono più vedere dalla lista "Continua a guardare". Ad alcuni potrebbe sembrare un aspetto di poco conto, ma in realtà l'impossibilità di togliere rapidamente questi contenuti creava un po' di "confusione" nella schermata principale dell'app, perlomeno per coloro che sono soliti utilizzare spesso Netflix.

Grazie a questa funzionalità, adesso potete, dunque, far "scomparire" un contenuto che non avete intenzione di finire. Ad esempio, una serie TV che non vi ha convinto per nulla e che avete smesso di seguire dopo il primo episodio. Per fare questo, vi basta premere sull'icona dei tre puntini, presente in basso a destra nel riquadro del contenuto, e fare tap prima sull'opzione "Rimuovi dalla riga" e in seguito sul pulsante "OK".

Insomma, finalmente è possibile scegliere cosa continuare e cosa no, limitando la scheda "Continua a guardare" solamente ai contenuti interessanti. Nel frattempo, l'azienda di Reed Hastings ha pubblicato una pagina di supporto legata a questa funzionalità.