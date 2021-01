Netflix Android, arriva il timer per andare a dormire: ecco come funziona

In seguito alle nuove certificazioni HDR lato smartphone, torniamo a trattare su queste pagine le novità in casa Netflix. Infatti, la società ha deciso di introdurre un timer per andare a dormire.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge ed Engadget, l'azienda di Reed Hastings ha avviato la fase di test relativa a questa funzionalità coinvolgendo un certo numero di utenti Android. Questo significa che potreste non rientrare tra coloro che dispongono di questa feature. In ogni caso, Netflix ha già confermato il tutto e possiamo dunque farvi sapere come funziona questo timer.

Ebbene, la società di Reed Hastings ha aggiunto un pulsante "Timer" nella schermata relativa ai controlli del player. In parole povere, una volta avviato un film o una serie TV, basta fare tap sull'apposita icona presente in alto a destra e scegliere dopo quanti minuti interrompere la visione per andare a dormire.

La riproduzione del contenuto viene interrotta e dunque lo smartphone finisce in uno stato di "inattività", in modo che lo schermo si spenga dopo il tempo stabilito dalle impostazioni del sistema. Le opzioni disponibili per il timer sono 15 minuti, 30 minuti, 45 minuti oppure "Finisci lo show". A quanto pare questa funzionalità per il momento funziona solamente per i profili adulti coinvolti nel test (non compare nei profili dedicati ai bambini).

La funzionalità sembra essere pensata per dare la possibilità all'utente di mettersi da solo dei limiti per quel che concerne il binge watching. Tuttavia, potrebbe tornare utile anche per coloro che sono soliti addormentarsi mentre stanno guardando film e serie TV.