Netflix per Android: in arrivo una feature importante, ma c'è del 'mistero'

Dopo aver rilasciato la funzionalità "Blocco schermo", Netflix ha confermato l'arrivo sull'applicazione ufficiale per Android di una funzionalità importante. Tuttavia, ci sono alcune cose che non tornano.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Slashgear e come scritto sul sito ufficiale italiano di Netflix, l'azienda di Reed Hastings afferma di aver finalmente introdotto la possibilità di rimuovere, tramite pochi semplici tap, i contenuti dalla scheda "Continua a guardare". "Puoi rimuovere serie TV e film dalla riga Continua a guardare con la versione dell'app Netflix più recente su dispositivi mobili Android. Tocca l'icona del menu (dei tre puntini, ndr) sul titolo da rimuovere. Seleziona l'opzione Rimuovi dalla riga", si legge sul portale di Netflix.

Tuttavia, sembra proprio che, in realtà, questa funzionalità non sia ancora attiva. Infatti, abbiamo provato ad utilizzarla con l'ultima versione dell'applicazione per Android scaricata dal Play Store, ma non è presente l'icona dei tre puntini (al suo posto, compare la classica "i", che consente di aprire la pagina con maggiori informazioni sul contenuto). Inoltre, a quanto pare, anche molti altri utenti non hanno ancora a disposizione questa possibilità e online non si trovano screenshot in merito.

Insomma, probabilmente dovremo attendere ancora un po' per vedere questa funzionalità in Italia, ma quel che conta è che Netflix ha finalmente confermato il suo arrivo.