Netflix per Android, in arrivo una modalità senza video? Ecco il motivo

Nelle ultime ore, si stanno facendo sempre più insistenti delle indiscrezioni secondo cui l'applicazione di Netflix per Android starebbe per ricevere una modalità senza video, solo audio. Alcuni utenti non hanno compreso la potenziale utilità di questa funzionalità, ma in realtà la feature ha il suo perché.

Partendo dall'inizio, l'indiscrezione è stata lanciata da XDA Developers, che ha scovato dei riferimenti alla possibilità di ascoltare i propri contenuti preferiti all'interno del codice della versione 7.79.1 dell'app di Netflix per Android. I riferimenti a una modalità audio sono particolarmente espliciti, dato che in alcune stringhe si legge: "Preserva i dati mobili disattivando il video e ascoltando i tuoi show preferiti. [...] Il video è disattivato, ma puoi continuare ad ascoltare lo show mentre sei impegnato in altre faccende". Insomma, sembrano esserci pochi dubbi in merito al fatto che l'azienda di Reed Hastings abbia intenzione quantomeno di testare una funzionalità simile.

Arrivando all'utilità di questa feature, va detto che Netflix non è un servizio pensato per guardare solamente film e serie TV, ma ormai il suo catalogo è talmente vasto da ospitare anche contenuti come "Non c'è bisogno di presentazioni", lo show di David Letterman. Quest'ultimo prevede che l'iconico presentatore intervisti, ad ogni puntata, un ospite d'eccezione. Certo, ci sono alcuni spezzoni in cui il video potrebbe tornare utile, ma capite bene che un contenuto di questo tipo potrebbe risultare interessante anche da ascoltare in background, come se si trattasse di un podcast.

Questo potrebbe inoltre far risparmiare dati mobili e dare vita a un nuovo tipo di fruizione dei contenuti presenti sulla piattaforma dell'azienda di Reed Hastings. Magari in futuro potrebbero arrivare anche delle produzioni pensate esclusivamente per essere ascoltate. Insomma, potrebbe trattarsi effettivamente di una novità interessante. In ogni caso, per il momento si tratta solamente di indiscrezioni legate al codice, quindi non sappiamo se e quando arriverà questa funzionalità. Staremo a vedere.