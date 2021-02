Netflix per Android, disponibile in Italia una funzionalità interessante

Dopo il timer per andare a dormire, Netflix "torna alla carica" rilasciando un'altra funzionalità per la sua applicazione ufficiale Android. Tra l'altro, possiamo confermarvi che quest'ultima è già disponibile anche in Italia.

Infatti, a partire da oggi 17 febbraio 2021 gli utenti che sono soliti usare Netflix sul proprio smartphone hanno iniziato a vedere delle indicazioni relative alla funzionalità "Download per te". Più precisamente, basta premere sulla scheda "Download", presente in basso a destra dell'app, per poter dare un'occhiata alla feature.

Qui l'applicazione introdurrà all'utente la novità, spiegando che "Download per te" è in grado di scaricare film e serie TV in modo automatico, basandosi su quanto visualizzato in precedenza. In parole povere, si tratta di una funzionalità pensata affinché l'utente abbia sempre qualcosa da guardare sul proprio smartphone, anche quando non dispone di una connessione a Internet attiva.

Il sistema di Netflix effettua dunque il download sotto Wi-Fi di un certo numero di GB scelto dall'utente. La selezione di film e serie TV verrà scaricata in automatico dall'applicazione, ma l'utente può scegliere quanto spazio dedicare a questi contenuti.

In ogni caso, la funzionalità non è ancora arrivata a tutti, quindi potreste ancora non vederla sul vostro dispositivo. In genere gli utenti che hanno già ricevuto la feature vedono comparire un messaggio di notifica all'apertura dell'app.

Insomma, sembra proprio che ultimamente sia un periodo di novità per Netflix, visto anche il recente arrivo della modalità "Solo Audio".