Netflix Android, in Italia una funzionalità molto attesa: la velocità!

Dopo aver superato il miliardo di installazioni sul Play Store, Netflix "festeggia" portando anche in Italia una funzionalità molto attesa.

Ci ha pensato The Verge a riportarlo all'estero, ma, aggiornando l'applicazione ufficiale per Android di Netflix, abbiamo scoperto che la feature è già arrivata anche da noi, come potete vedere nelle immagini presenti a corredo della notizia. Per trovare il pulsante "Velocità", basta semplicemente avviare la riproduzione di un qualsiasi contenuto ed esso comparirà in basso a sinistra, a fianco di quello relativo al blocco schermo arrivato qualche mese fa. Nella giornata di ieri il succitato pulsante non era presente, quindi tutto fa pensare che il rilascio della feature sia partito oggi 31 luglio 2020.

In ogni caso, nonostante la comparsa del pulsante "Velocità", sembra che in alcuni casi quest'ultimo non funzioni ancora. Infatti, in uno dei nostri dispositivi, premendo su questo tasto la velocità di riproduzione dei contenuti è rimasta sempre a 1x. Tuttavia, apprendiamo dalle fonti estere che è possibile scegliere tra 0,5x, 0,75x, 1x, 1,25x e 1,5x. Si vociferava ormai da mesi della possibilità che Netflix decidesse di rilasciare questa feature per tutti e alla fine è accaduto.

La funzionalità aveva già scatenato un "dibattito" quando era ancora in fase di test, dato che alcune persone avevano espresso perplessità in merito alla possibilità di vedere i contenuti con altri ritmi.