Netflix Android supera un miliardo di download: ecco l'Original più visto

Netflix ha raggiunto un altro, ennesimo, importante traguardo. Infatti, il numero di download della sua app Android è particolarmente elevato. Oltre a questo, sono emerse anche altre statistiche interessanti.

In particolare, stando anche a quanto riportato da GSMArena e come potete vedere direttamente sul Play Store di Google, l'applicazione ufficiale Android del colosso di Reed Hastings ha raggiunto un totale di 1.000.000.000 (un miliardo) di installazioni. Numeri da capogiro, che fanno comprendere ancora una volta quanto il servizio di streaming statunitense stia diventando sempre più importante a livello globale.

Giusto ieri vi abbiamo parlato su queste pagine delle 160 nomination agli Emmy 2020, un altro traguardo molto interessante. Tornando alla notizia odierna, risulta intrigante effettuare un confronto con le applicazioni ufficiali Android degli altri principali servizi di streaming. Ebbene, collegandoci alla pagina del Play Store dedicata ad Amazon Prime Video, siamo venuti a conoscenza del fatto che l'app dell'azienda di Jeff Bezos ha superato le 100.000.000 (100 milioni) di installazioni. Lo store di Google fa solitamente rientrare in questa fascia le applicazioni che sono state scaricate tra 100 e 500 milioni di volte. Se prendiamo invece in considerazione Disney+, si arriva a 10.000.000 (10 milioni) di installazioni. Tuttavia, in questo caso si tratta di un servizio più recente.

Visto che stiamo parlando di dati, è interessante analizzare anche i numeri fatti registrare dai singoli contenuti. Come vi avevamo fatto sapere il 16 luglio 2020, il contenuto originale più visto è il film "Extraction" (Tyler Rake), guardato per 99 milioni di volte (le visualizzazioni vengono conteggiate solamente se l'utente ha visto almeno due minuti del contenuto).