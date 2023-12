Netflix annuncia 'El Slam de Netflix': Nadal vs Alcaraz in diretta streaming il 3 Marzo

Netflix ha annunciato tramite i propri canali social “El Slam de Netflix”, un incontro di tennis in diretta da Las Vegas che vedrà contrapposti Rafael Nadal e Carlos Alcaraz. l’evento sarà trasmesso live sulla piattaforma dall’MGM Resorts International di Las Vegas il prossimo 3 Marzo 2024 alle ore 21.

Con questo annuncio, Netflix conferma ancora una volta il proprio interesse per gli sport in diretta, sebbene non abbia partecipato alla gara d’assegnazione per i diritti tv della Serie A che come noto sono andati a DAZN e Sky.

All’inizio dell’anno, Netflix aveva annunciato un torneo di golf in diretta con protagonisti alcuni dei migliori piloti della Formula 1.



Questo evento però avrà sicuramente un richiamo maggiore in quanto vede contrapposto passato e futuro del tennis mondiale: Rafa Nadal è stato uno dei tennisti più importanti della storia e di recente ha annunciato il suo ritorno sui campi dopo una serie di infortuni. Carlos Alcaraz, insieme a Jannik Sinner, è visto da tutti come il futuro del tennis mondiale: siamo quindi di fronte ad un duello generazionale, che attirerà migliaia di spettatori appassionati. Per Nadal si tratta della prima visita a Las Vegas, e si è già detto “molto entusiasta di giocare con il mio connazionale”.