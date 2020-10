Netflix annuncia StreamFest: 48 ore di accesso gratis al catalogo, ma non ovunque

Dopo le indiscrezioni trapelate ieri e pubblicate dai colleghi di The Verge, nel corso della conference call tenuta questa notte Netflix ha confermato lo “StreamFest”, un evento di 48 ore che permetterà di accedere a tutto il catalogo della piattaforma di streaming.

Greg Peters, il COO della compagnia americana, ha spiegato che l’obiettivo di questa iniziativa è di fornire “agli utenti di un determinato paese l’accesso gratuito a Netflix per un fine settimana, in quanto potrebbe essere un ottimo modo per far conoscere ad un gruppo di nuove persone le storie incredibili presenti nel nostro catalogo”, ma chiaramente la piattaforma di streaming spera di tradurre questi nuovi utenti in abbonamenti futuri.

Secondo quanto affermato da Protocol, inizialmente questa iniziativa dovrebbe disponibile solo in India, ma non è escluso che arrivi anche altrove, proprio perchè il COO non ha fatto riferimento ad una nazione o mercato specifico.

Il via è previsto il prossimo 4 Dicembre: non sarà richiesto l’inserimento di alcun dato della carta di credito, ma chiaramente allo scadere delle 48 ore sarà necessario iscriversi per continuare a guardare un determinato film o serie tv.

Nelle stringhe di codice scovate da alcuni sviluppatori però si fa anche riferimento ad un pubblico limitato, in quanto ci sono dei frammenti relativi ad un messaggio di errore contenente l’avviso che “Netflix StreamFest è al completo”.

Durante la call, inoltre, non sono arrivate conferme sul possibile rincaro per gli abbonamenti.