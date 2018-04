Netflix: le anteprime video arrivano anche su iOS ed Android

Dopo averle lanciate, lo scorso mese di Dicembre, sulla versione desktop, Netflix ha annunciato l'approdo delle video anteprime anche sulle applicazioni della piattaforma per Android ed iOS, in modo tale da permettere agli utenti di visualizzare dei brevi trailer dei vari contenuti presenti nel catalogo.

Ogni anteprima dura circa trenta secondi ed è in formato verticale, una scelta non casuale in quanto permette di visualizzarla anche senza ruotare il telefono.

Le anteprime appaiono come una presentazione di diapositive, il che vuol dire che se si vede qualcosa di gradimento, si potrà attivare la riproduzione o aggiungere il titolo alla lista, mentre in alternativa basterà scorrere con le dita o toccare lo schermo per passare all'anteprima successivo.

"Lo scorso anno abbiamo introdotto le anteprime video nell'esperienza TV e arricchito di video dinamici e accattivanti l'interfaccia dei televisori. Dopo anni di test abbiamo scoperto che le anteprime video aiutano i nostri abbonati a trovare nuovi contenuti più velocemente rispetto alla consueta ricerca tra i titoli. Con il lancio delle anteprime video su dispositivi mobili offriamo un'esperienza di navigazione video divertente e ottimizzata per l'utilizzo su cellulare" afferma Cameron Johnson, Director of Product Innovation di Netflix.

Interessante anche porre l'accento sui tempi di caricamento: le anteprime video, infatti su mobile verranno caricate in un attimo, e sono caratterizzate da una semplicità d'uso che le rende accessibili per tutti.