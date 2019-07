Netflix, Antonio Dikele Distefano al centro della nuova serie: 'ci sarà tanto rap'

Antonio Dikele Distefano è diventato famoso per via della gestione del canale YouTube Esse Magazine (precedentemente STO Magazine), che parla prevalentemente di musica rap. Oltre a questo, Dikele è anche un noto scrittore, partito dall'autopubblicazione e arrivato ai libri con Mondadori.

Si tratta di un personaggio conosciuto perlopiù dai giovani amanti del rap, che lo hanno visto intervistare personaggi del calibro di Fabri Fibra e J-Ax, giusto per citarne due. Non sorprende, dunque, che Netflix abbia ingaggiato proprio Dikele per la serie italiana "ZERO", che verrà pubblicata nel 2020 sulla piattaforma di Reed Hastings.

Il 9 luglio 2019 è stato pubblicato il primo trailer della serie sul canale YouTube ufficiale di Netflix, in cui Antonio Dikele Distefano annuncia: "Sto scrivendo una serie per Netflix. Prende spunto dai personaggi e dall'ambientazione del mio ultimo libro 'Non ho mai avuto la mia età' (Mondadori, maggio 2018, ndr), ma il progetto seriale ha preso un'altra strada rispetto a quella del romanzo. ZERO è la storia di un ragazzo speciale, di un ragazzo nero, che ha un super potere grazie al quale può conoscere la realtà delle cose, delle relazioni e delle persone".

Insomma, la serie si preannuncia interessante e avrà ovviamente una colonna sonora di un certo tipo, visto l'ambiente di provenienza di Dikele. "Ci sarà tanto rap, perché il rap è la lingua della mia generazione". In particolare, in un post pubblicato sul profilo Instagram ufficiale di Esse Magazine, Dikele ha dichiarato che gli piacerebbe lavorare alla colonna sonora con Charlie Charles (produttore di Sfera Ebbasta e molti altri), Night Skinny (produttore di brani piuttosto famosi come "6 A.M. feat. Guè Pequeno & Izi") e Ava (produttore di Capo Plaza).