Netflix, l'app per iOS ed Android si arricchisce con una funzione molto utile

Si arricchisce ulteriormente l'applicazione di Netflix per iOS ed Android. La piattaforma di streaming di Reed Hastings, infatti, ha annunciato l'arrivo di una feature molto interessante per coloro che sono soliti guardare le serie tv e la programmazione da mobile.

Si chiama "download per te" e come suggerisce il nome, scaricherà automaticamente i programmi o film consigliati direttamente sul dispositivo. Ve ne avevamo parlato in una news pubblicata qualche giorno fa, relativa ad un test che la piattaforma stava effettuando con un ristretto gruppo di utenti.

Questa opzione si basa sul sistema di raccomandazioni di Netflix, che prepara e scarica in automatico i contenuti per poterli guardare quando si è privi di connessione.

"Oggi lanciamo Download per te, una nuova funzione che scarica automaticamente programmi o film consigliati sul tuo dispositivo mobile in base ai tuoi gusti. Che tu sia un fan della commedia bloccato in un lungo viaggio in macchina o un amante delle commedie romantiche senza internet, facciamo noi per te, quindi c'è sempre qualcosa di nuovo in attesa di intrattenerti e deliziarti", ha annunciato l'azienda in una nota.

Attualmente la funzione è disponibile solo sui dispositivi Android a livello mondiale, ma la stessa Netflix ha spiegato che "sarà presto testata su iOS". Non si parla invece di un possibile approdo su smart tv o PC, ed appare improbabile ipotizzare uno scenario di questo tipo.

In una dichiarazione rilasciata a MacRumors, Netflix ha anche annunciato che sta testando l'audio spaziale delle AirPods Pro.