Netflix, l'app per TV diventa più ricca: arriva un'interessante funzione

Importante novità per l'applicazione di Netflix per i TV. La piattaforma di streaming ha infatti dato il via al rollout di una nuova funzione che renderà l'esperienza di visione ancora più frizzantina e particolarmente interessante per gli utenti indecisi.

Come riporta il sito FlatpanelsHD, da oggi è disponibile il pulsante "Riproduci qualcosa" sulle versioni TV di Netflix. Facendoci click sopra, il servizio di streaming inizierà la riproduzione di un contenuto casuale, una vera e propria manna dal cielo per coloro che tornati dal lavoro vogliono concedersi una serata dinanzi alla TV.

Cameron Johnson, Director of Product Innovation di Netflix, ha spiegato che "a volte vuoi semplicemente accendere Netflix e immergerti in una nuova storia. Ecco perché abbiamo sviluppato "Play Something", un nuovo modo entusiasmante per rilassarti e guardare".

Play Something è legata ad un altro pulsante, battezzato "Riproduci qualcos'altro", che sceglierà un contenuto dalla coda e dai titoli suggeriti.

Nel corso della conference call tenuta a seguito dell'annuncio dei risultati finanziari, Netflix ha parlato della condivisione degli abbonamenti ed ha osservato che la società e gli ingegneri stanno riflettendo sul da farsi per limitare il fenomeno, anche alla luce della frenata registrata dai nuovi abbonati, legata anche all'allentamento delle misure anti-Covid dei Governi Nazionali. Nel Q1 2021 infatti Netflix ha registrato l'aggiunta di solo 4 milioni di nuovi clienti.