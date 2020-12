Netflix arriva su Amazon Echo Show con il supporto dei comandi Alexa

Dopo il lancio delle chiamate e videochiamate di gruppo sui prodotti della linea Echo, Amazon ha annunciato ufficialmente che a partire da oggi 23 dicembre 2020 i dispositivi Echo Show - dalla prima generazione agli ultimi modelli - supporteranno anche Netflix, aggiungendolo così alla lista di servizi video usufruibili tramite Echo Show.

Come spiegato anche da XDA Developers, ora come ora i proprietari di tale dispositivo possono accedere già a piattaforme quali Prime Video, Hulu, NBC e altri ancora; nei prossimi giorni, però, sarà possibile anche utilizzare Netflix per guardare i loro film, programmi TV, documentari e sketch comici preferiti anche tramite lo schermo di Echo Show. Inoltre, dato che il prodotto è dotato dell’assistente vocale Alexa integrato, gli utenti potranno usare i comandi vocali personalizzati per navigare tra i menu di Netflix, avviare un contenuto o alzare il volume.

Heather Zorn, Direttrice di Alexa Entertainment, ha dichiarato: “I clienti ci dicono che amano la comodità di Alexa e la possibilità di usare la voce per sfogliare e controllare i contenuti che guardano su Echo Show e Fire TV. Siamo entusiasti di aggiungere Netflix al nostro elenco di piattaforme di contenuti su Echo Show e di portare, così, la comodità di Alexa a un numero ancora maggiore di abbonati Netflix.”

Non mancano poi anche funzionalità video inedite per migliorare, in generale, l’esperienza d’uso dell’utente: il colosso dell’e-commerce avrebbe infatti deciso di lanciare assieme a Netflix una nuova home page video, tramite la quale si potranno vedere i consigli personalizzati sui film e sulle serie TV da guardare in futuro. Tutte queste novità saranno disponibili anche in Italia, dunque vi basterà attendere l’implementazione lato server per accedervi.

A metà mese Amazon ha presentato ufficialmente anche la feature Live Translation per dispositivi Alexa: grazie al riconoscimento vocale, i prodotti della linea Echo in futuro potranno tradurre in diretta, nel bel mezzo di una discussione, qualsiasi dialogo in inglese, francese, spagnolo, portoghese, tedesco, italiano e hindi.