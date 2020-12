Netflix, arriva su Android una nuova modalità di riproduzione: ecco di cosa si tratta

Dopo i test condotti da Netflix con un ristretto gruppo di persone, è ufficialmente iniziato il rollout di un'interessante funzione sulla versione Android dell'applicazione di streaming, destinata a stravolgere in maniera importante l'esperienza.

Come riferito da Android Police, la società di Reed Hastings ha dato il via al lancio della modalità "Solo Audio", che può essere attivata attraverso un pulsante presente sulla parte superiore del player. Quando toccata, lo schermo diventerà nero e si sentirà solo l'audio di ciò che è in riproduzione.

La funzione è molto interessante in quanto apre le porte ad un utilizzo ancora più ampio di Netflix: è il caso degli show educativi che non richiedono le immagini, o dei talk show presenti sulla piattaforma, che possono essere seguiti anche mentre si sta facendo altro.

Di fatto, attivando la modalità "Solo Audio", Netflix si trasformerà in un vero e proprio player di podcast, che si va ad aggiungere a Podcast di Apple, Spotify e simili.

La riproduzione "Solo Audio" include un'ampia gamma di opzioni, che possono essere impostate attraverso il pannello dedicato all'app: gli utenti avranno la possibilità di scegliere tra "Sempre Attivo", "Cuffie o Altoparlanti Esterni" e "Spento".

Il rollout è iniziato questa mattina, e potrebbe volerci un pò prima che arrivi in tutto il mondo.