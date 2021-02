Netflix, arriva un film gratuito su YouTube per tempo limitato: ecco quando

Se non avete a disposizione un abbonamento a Netflix, presto ci sarà anche per voi l'occasione di vedere un contenuto esclusivo della nota piattaforma su YouTube. Questa possibilità sarà disponibile per un tempo limitato.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge e come si può leggere sul portale ufficiale di Netflix, l'azienda di Reed Hastings renderà disponibile gratuitamente su YouTube il film "Il processo ai Chicago 7". Più precisamente, Netflix pubblicherà il contenuto sul suo canale YouTube ufficiale internazionale, quindi probabilmente si tratterà della versione in inglese della pellicola.

In ogni caso, se siete interessati, il film sarà disponibile solamente per 48 ore, dal 19 febbraio 2021 fino al 20 febbraio 2021. Stando al regista Aaron Sorkin, questo periodo di visione gratuita è pensato per "commemorare l'anniversario del verdetto di questo storico processo". Vi ricordiamo che la produzione Netflix è uscita a fine 2020.

Se volete approfondire il film coinvolto, potete farlo mediante la nostra recensione de "Il processo ai Chicago 7" (pubblicata il 30 settembre 2020). Trattandosi di una produzione Netflix, il suo arrivo, seppur per tempo limitato, su YouTube potrebbe rappresentare un'occasione interessante per coloro che non dispongono dell'abbonamento alla nota piattaforma. Nel frattempo, mediante il player presente qui sopra potete vedere il trailer della pellicola.