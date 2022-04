Su Netflix arriva una nuova funzione: migliorerà i contenuti consigliati

A pochi giorni dall’aggiunta della nuova categoria su Netflix, l'applicazione di streaming di Reed Hastings si arricchisce ulteriormente con una nuova funzione che mira a migliorare i consigli da parte dell'algoritmo interno.

In un post pubblicato sul proprio blog ufficiale, Netflix ha spiegato che presto aggiungerà il doppio pollice su: sostanzialmente gli utenti al like già inserito per una determinata serie tv o film, ne potranno aggiungere un altro per far capire all’applicazione che lo si è apprezzato particolarmente.

Christine Doig-Cardet, Director of Product Innovation di Netflix, ricorda ancora una volta l’importanza dell’utilizzo dei pulsanti like e dislike (pollice su e giù): più spesso vengono usati dagli utenti, e migliore sarà la personalizzazione dell’esperienza utente da parte di Netflix. Per consentire agli utenti di esprimere ancora meglio i loro gusti ed apprezzamento nei confronti dei contenuti presenti nel catalogo, Netflix ha deciso di aggiungere il doppio pollice su, che rappresenta “un modo per mettere a punto i consigli” ed evidenziare ulteriormente i contenuti che ci piacciono.

“Gli utenti non hanno mai avuto tante fantastiche opzioni d’intrattenimento come in questo momento. Essere in grado di trovare le serie tv ed i film è molto importante e vogliamo continuare a rendere Netflix il luogo in cui è più facile scegliere qualcosa da guardare” ha affermato Doig-Cardet a The Verge.

La funzione è già disponibile, anche in Italia, su tv, web, ed applicazioni per Android ed iOS.