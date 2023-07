Il mio Netflix: arriva anche in Italia la nuova scheda per gli show chiave

Dopo l'arrivo della conferma di Netflix sui codici segreti, è già giunta l'ora di tornare sulle novità relative alla popolare piattaforma di streaming. Infatti, quest'ultima sta lanciando anche in Italia la nuova scheda chiamata "Il mio Netflix".

A tal proposito, come riportato anche da Engadget e The Verge, nonché come reso noto anche direttamente mediante il blog ufficiale di Netflix, l'obiettivo è quello di cercare di semplificare agli utenti il momento in cui si deve scegliere qualcosa da guardare. Per questo motivo, la nuova scheda mostrerà solamente show e film per cui l'utente ha "dimostrato interesse".

In parole povere, premendo sul pulsante "Il mio Netflix", collocato in basso a destra nel contesto dell'applicazione ufficiale della piattaforma di streaming, si accederà a un'area che metterà in evidenza in alto il nome del profilo coinvolto, piazzando subito sotto le opzioni "Avvisi" e "Download". Verranno poi messi chiaramente in evidenza contenuti legati al profilo, dalle "Serie TV e film che ti sono piaciuti" fino a "La mia lista", passando per "Trailer che hai guardato" e "I miei promemoria".

Non mancano tra l'altro dei pulsanti rapidi "Condividi" legati ai contenuti che l'utente ha apprezzato, così da poter girare tutto "al volo" agli amici. In ogni caso, la novità sarà disponibile su iOS a partire dalla giornata del 24 luglio 2023, mentre per il rilascio relativo ad Android bisognerà attendere l'inizio di agosto 2023.