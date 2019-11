Netflix arriva su NOW TV Smart Stick e NOW TV Box con l'app ufficiale

Tante novità per NOW TV Smart Stick. Da oggi è disponibile anche l'applicazione di Netflix, il che vuol dire che chi ha un abbonamento alla piattaforma di streaming americana potrà guardare i contenuti direttamente dall'app dedicata, tramite il dongle di NOW TV.

Dopo l'installazione infatti è necessario inserire i dati del proprio account Netflix direttamente nell'interfaccia dedicata.

Grazie a questa novità è possibile guardare sulla propria TV i programmi del servizio di streaming di Sky (tra cui X-Factor, 4 Ristoranti di Alessandro Borghese, Gomorra e 1994) e le serie tv ed i programmi presenti su Netflix, da Stranger Things a Sex Education, passando per Baby e simili.

Da oggi inoltre l'applicazione è disponibile anche su NOW TV Box, su cui il funzionamento è praticamente identico.

"Lo scopo è quello di raccontare la sensazione di stupore che si prova nello scoprire che è possibile trovare i propri contenuti preferiti su un unico device, connesso direttamente alla tv, semplice da utilizzare e senza vincoli. E’ stata creata una sequenza di contenuti di NOW TV e di Netflix, in cui alcuni personaggi mostrano espressioni di stupore, mimiche e gesti che lasciano percepire come si trovino davanti a una grande novità" si legge nel comunicato stampa diffuso da NOW TV, preannunciato da una serie di video promozionali.

Si fa sempre più ricco l'ecosistema di NOW TV: lo scorso settembre era infatti stata la volta di DAZN.