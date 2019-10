Netflix arriva su Sky Q: prezzo, come attivare l'offerta e cosa comprende

Dopo l'annuncio di domenica, debutta oggi su Sky Q l'offerta Intrattenimento Plus comprensiva di Netflix. La nuova proposta della pay tv può essere già attivata da coloro che hanno sottoscritto un abbonamento a Sky Q Black e Platinum.

Se si possiede già il pacchetto Sky Famiglia, abbinato a Sky Q, la richiesta può già essere inoltrata.

Come si attiva Netflix su Sky Q

Coloro che hanno già un account Netflix, non dovranno fare altro che accendere il decoder, andare nella sezione "Serie TV" e selezionare "Netflix". Da qui bisognerà selezionare "Intrattenimento Plus". Il sistema chiederà un pin da inserire sul decoder, che precederà l'invio della conferma. Ad ok ricevuto, basterà premere il tasto "Home" ed inserire le credenziali dall'app di Netflix.

Se invece non si è in possesso di un account Netflix, è comunque necessario selezionare "Serie TV" e "Netflix" dal menù principale del decoder, e seguire gli step fino a PIN. La differenza è che al momento dell'apertura dell'applicazione bisognerà inserire le credenziali che si vorranno utilizzare per visualizzare accedere alla piattaforma anche da mobile o PC, ad esempio.

Quanto costa Intrattenimento Plus

Intrattenimento Plus ha un costo di 9,99 Euro in più al mese, che si vanno ad aggiungere alla fattura di Sky. I clienti Sky Q Platinum otterranno l'abbonamento a Netflix in 4K HDR che garantisce la visione contemporanea su 4 schermi, mentre coloro che hanno Sky Q Black e Sky Q via Fibra, avranno accesso al piano da 11,99 Euro, che permette di visualizzare i contenuti in HD su massimo due schermi.

Sky Famiglia, invece, ha un prezzo di 5,40 Euro al mese. Intrattenimento Plus può essere tolta dall'abbonamento in qualsiasi momento senza alcun costo: la visione dei contenuti verrà disabilitata alla fine del mese successivo alla richiesta.

Con il debutto di Netflix, Sky Q diventa a tutti gli effetti una piattaforma d'intrattenimento a 360°, anche grazie a DAZN e Mediaset Play.