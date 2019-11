Netflix arriva su TIMVision: il canone si pagherà direttamente sulla bolletta TIM

A poco più di un mese dall'annuncio dell'accordo Netflix-Sky Q, la piattaforma di streaming di Reed Hastings mette a segno un altro colpo nel nostro paese. TIM, nel corso della conference call in cui ha annunciato i risultati finanziari del Q3 2019, ha svelato di aver siglato un accordo con Netflix, che abbraccia TIMVision.

Secondo quanto affermato dai vertici dell'operatore telefonico, a partire dal 2020 gli utenti saranno in grado di sottoscrivere una nuova opzione per accedere ai contenuti Netflix.

Nella nota diffusa a margine della relazione si legge che gli abbonati a TIM avranno la possibilità di godere di alcune offerte dedicate che consentiranno loro "di fruire non solo dell'ampio catalogo di TIMVISION, ma anche dell'esperienza Netflix completa e della sua grande varietà di produzioni originali: serie, film, documentari e contenuti per bambini".

TIM ha comunicato che il canone di Netflix sarà incorporato direttamente in bolletta, ma non hanno specificato che tipo di procedura si dovrà seguire. In questo modo si pagherà una volta sola entrambi i servizi, proprio come accade per coloro che hanno scelto Intrattenimento Plus di Sky.

Sui prezzi ancora non sono emerse indicazione, ma è probabile che il sistema riprenda quello adottato con Sky Q, che permette di disdire in qualsiasi momento.