Su Netflix è arrivata la riproduzione casuale: ecco cosa sta succedendo

Il binge watching, ossia guardare contenuti multimediali di seguito per lungo tempo (il termine spesso si riferisce alla visione di più episodi in modo consecutivo, senza soste), è una pratica ormai "consolidata" tra gli appassionati di serie TV. Ebbene, sembra che Netflix voglia fornire a questi ultimi un altro buon motivo per non "staccarsi".

Infatti, stando a quanto riportato da Gizmodo e Android Police, l'azienda di Reed Hastings sta effettuando un test con alcuni utenti. In particolare, nelle ultime ore diverse persone hanno segnalato la comparsa di una funzionalità chiamata "Play Random Episode" che si trova all'interno del menu "Continua a guardare", accessibile direttamente dalla schermata principale di Netflix.

Un portavoce dell'azienda ha confermato ai microfoni di Gizmodo che Netflix sta eseguendo questo test "in diversi paesi e per diversi periodi di tempo - rendiamo disponibili a tutti queste funzionalità solo se le persone le trovano utili".

C'è da dire che già ad aprile 2019 la società di Reed Hastings aveva iniziato a testare questa possibilità. Tuttavia, adesso a quanto pare è possibile, per gli utenti coinvolti, cancellare i contenuti presenti nella lista "da guardare" e sembra che Netflix abbia esteso il test a più persone. Questa mossa non fa quindi altro che confermare la volontà dell'azienda di Reed Hastings di offrire al suo pubblico una funzionalità per la riproduzione casuale.

Ovviamente, al momento non c'è ancora nulla di certo in merito al possibile arrivo per tutti di questa possibilità. Come dichiarato dal portavoce di Netflix, in questi test sarà il feedback del pubblico a far capire all'azienda cosa fare.