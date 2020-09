Netflix, in arrivo un rincaro dei prezzi degli abbonamenti? A dirlo è un analista

Nelle ultime ore sta facendo il giro del mondo una notizia relativa ai prezzi di Netflix in Europa e non solo. Più precisamente, si parla di un possibile incremento di questi ultimi.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Yahoo Finance e Deadline, un rincaro del servizio offerto dall'azienda di Reed Hastings potrebbe essere dietro l'angolo. Ci ha pensato l'analista Alex Giaimo di Jefferies a far circolare l'indiscrezione. Sembra, infatti, che Netflix abbia dimostrato "apertura" in merito a un incremento dei prezzi nel rapporto finanziario relativo al secondo trimestre 2020. Secondo Giaimo, un possibile aumento dei costi delle sottoscrizioni non causerebbe, in questo momento, particolari problemi alla società statunitense, dato che essa potrebbe perdere pochi clienti nei mercati più sensibili al prezzo, ma mantenerne molti con guadagni maggiori.

Infatti, secondo l'analista, in questo periodo in cui le persone passano molto tempo in casa, è molto probabile che i clienti di Netflix non si vogliano privare del proprio abbonamento e siano disposti a pagare qualche euro in più per guardare film, serie TV e quant'altro. Nelle sue previsioni, il succitato analista fa riferimento a un possibile incremento dei prezzi pari a 1 o 2 dollari. Probabilmente da noi si parla di 1 o 2 euro. Le tempistiche? Secondo alcune fonti internazionali, sarebbe questione di qualche mese, anche se per ora sono solo voci di corridoio.

L'ultima volta che Netflix ha aumentato i prezzi del suo servizio risale a giugno 2019, quando aveva incrementato di 1 euro il costo del piano Standard e di 2 euro quello dell'abbonamento Premium. In quel caso, l'aumento dei prezzi era arrivato prima negli USA, mercato per cui era stato annunciato a gennaio 2019. Insomma, iniziano ad emergere le prime voci in merito a un possibile ulteriore rincaro di quel tipo. Succederà davvero? Staremo a vedere.