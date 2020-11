Netflix, in arrivo sull'app Android un'interessante funzione: ecco di cosa si tratta

Gli sviluppatori di XDA, nella versione 7.82.1 di Netflix per Android hanno scovato alcune stringhe di codice riguardanti un'interessante funzione che la piattaforma di Reed Hastings starebbe sviluppando e che presto potrebbe approdare: lo Sleep Timer.

A giudicare dal nome, si tratterà di un'opzione che consentirà agli utenti di interrompere automaticamente la riproduzione di un determinato contenuto dopo un certo limite di tempo impostato manualmente. Nell'apk infatti è presente la stringa "Sleep Timer", che però come osservato da XDA, non è collegata ad alcuna risorsa collegata, segno che sono in corso solo alcuni test e che il debutto potrebbe essere lontano.

E' probabile che Netflix aggiunga un pulsante dedicato al timer di sospensione nel lettore video. Facendo tap su di esso, gli utenti potranno impostare un timer che, quando scaduto, interromperà la riproduzione di serie tv e film.

La funzione potrebbe essere particolarmente utile per coloro che utilizzano Netflix per addormentarsi: in questo modo si eviterà che la riproduzione vada avanti all'infinito mentre si dorme.

Netflix sta anche lavorando anche ad una modalità Audio Only, che permetterà di ascoltare solo la traccia sonora dei propri contenuti preferiti.

Parallelamente, sta anche testando le Risate Veloci, una feature rivolta esclusivamente alle scene divertenti di serie tv e film.