Netflix ha assunto il CFO di Activision Blizzard, Spencer Neumann

Secondo quanto riportato da Reuters ed il Wall Street Journal, Netflix avrebbe finalmente concluso la sua ricerca per il ruolo di Chief Financial Officer. Nei prossimi giorni la piattaforma di streaming dovrebbe annunciare la nomina di Spencer Neumann, ex CFO di Activision Blizzard, a direttore finanziario del servizio.

La popolare agenzia di stampa internazionale riferisce che Neumann potrebbe cominciare a lavorare per Netflix da inizio anno, ma dal momento che ancora non è arrivato l'annuncio ufficiale, appare improbabile pensare ad un inizio del lavoro prima della sua nomina ufficiale.

Lo scorso lunedì però Activision Blizzard aveva annunciato le intenzioni di licenziare Neumann per un motivo non noto.

Neumann comunque ha ricoperto vari incarichi in ambito finanziario, avendo lavorato per Walt Disney Co. in sostituzione di David Wells, che lo scorso Agosto aveva annunciato le sue intenzioni di lasciare la casa di Mickey Mouse dopo quattordici anni.

La stessa fonte riferisce che la scelta di Netflix di scegliere Neumann come CFO è dettata dal fatto che la piattaforma preferirebbe un direttore finanziario con sede a Los Angeles, e che abbia esperienza nel settore della produzione.

Allo stato attuale appare ovviamente difficile ipotizzare come possa cambiare la strategia di Netflix con Neumann a CFO, ma la mossa è da intendere anche come una sorta di risposta all'imminente debutto della piattaforma di Disney.