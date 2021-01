Netflix aumenta i prezzi degli abbonamenti nel Regno Unito: toccherà anche all'Italia?

Netflix UK ha annunciato un aumento dei prezzi agli abbonamenti HD e 4K. Il rincaro, nello specifico, sarà rispettivamente di 1 e 2 Sterline al mese, e segue quello annunciato lo scorso ottobre 2020 negli Stati uniti.

Il piano base, che offre lo streaming in SD, continuerà a costare 6 Sterline al mese, pari a 6,63 Euro. L'abbonamento che propone lo streaming in HD invece passerà da 9 a 10 Sterline al mese, l'equivalente di 11,05 Euro, mentre il pacchetto premium con streaming in 4K HDR avrà un costo di 14 Sterline (15,46 Euro).

La compagnia di Reed Hastings, nelle motivazioni spiega che l'aumento dei prezzi riflette i continui investimenti nella produzione di contenuti locali: "quest'anno spenderemo oltre 1 miliardo di Dollari nel Regno Unito per nuovi film, serie e documentari realizzati localmente. Contribuiremo a creare migliaia di posti di lavoro e metteremo in scena la migliore narrazione britannica, con produzioni come The Crown, Sex Education e Top Boy. La nostra variazione di prezzo riflette gli investimenti significativi che abbiamo fatto in nuovi programmi TV e film".

E' innegabile che, dopo l'aumento dei prezzi di Netflix negli USA e l'annuncio che arriva dal Regno Unito, si fa sempre più probabile un provvedimento analogo anche per altri mercati, Italia compresa. Al momento però non ci sono avvisaglie di questo tipo e non sono giunte comunicazioni a riguardo.

Lo scorso dicembre anche Disney+ ha annunciato l'aumento dei prezzi da Febbraio.