Netflix potrebbe aumentare i prezzi per spingere gli utenti verso i piani con pubblicità

Si continua a parlare di un nuovo possibile aumento dei prezzi per Netflix. Secondo quanto riportato da Reuters, a spingere la piattaforma di streaming ad incrementare i costi degli abbonamenti ci sarebbe il successo ottenuto dal sistema che ha bloccato la condivisione delle password.

L’agenzia di stampa internazionale riferisce che la stretta al password sharing di Netflix ha incrementato gli abbonamenti di circa 6 milioni nel terzo trimestre, e proprio su tale scia il colosso dello streaming starebbe preparando il terreno per un nuovo aumento dei prezzi, che potrebbe essere annunciato già domani notte quando saranno annunciati i risultati trimestrale.

"Netflix ora somiglia molto a un’utility in molti mercati", hanno affermato gli analisti di Bernstein. "La sfida di essere etichettata come utility è come un'azienda in maturazione continua a trovare crescita" continua l’analista. Secondo molti, invece, Netflix potrebbe aumentare il prezzo degli abbonamenti per spingere gli utenti verso i piani con annunci pubblicitari che sono i più redditizi per la società.

Bisognerà però capire come verrà accolta questa decisione dagli utenti: uno studio di qualche giorno fa ha evidenziato che gli utenti sono pronti a lasciare Netflix in caso di incremento delle sottoscrizioni.

Ovviamente siamo nel campo delle ipotesi, ma le conferme di rito potrebbero arrivare a stretto giro di orologio.