Netflix potrebbe aumentare ulteriormente i prezzi degli abbonamenti: la previsione

Già nel corso della conference call tenuta ad inizio anno, Netflix ha lasciato presagire un nuovo aumento dei prezzi. Una nuova ricerca pubblicata dalla società finanziaria svizzera UBS Securities fa il punto sull’andamento dei costi dell’abbonamento alla piattaforma di streaming, e mette in guardia gli utenti.

In particolare, nell’analisi di mercato UBS Securities afferma che le persone dovrebbero “aspettarsi di vedere aumenti dei prezzi” a causa dei cambiamenti che sta attraversando il mercato dell’intrattenimento domestico. Nella fattispecie, UBS parla di come il numero totale di spettatori americani della piattaforma si aumentato dal 7,7 al 7,9% a gennaio 2024, e come le società di media tradizionali si stiano spostando sempre più verso servizi di streaming. Le aziende di questo settore, secondo UBS, con il passare del tempo taglieranno sempre più le spese di produzione e si concentreranno sulle licenze di contenuti per consolidare maggiormente le piattaforme.

In questo contesto, Netflix potrebbe trarre vantaggio e quindi sfruttare la sua posizione consolidata per aumentare ulteriormente i prezzi, facendo leva sull’ampio catalogo che va da film a serie tv passando per i videogiochi.

Al momento da parte della piattaforma non sono arrivati commenti, ma le dichiarazioni rilasciate nella conferenza stampa di presentazione degli utili non lasciano presagire nulla di buono per gli utenti.