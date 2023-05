Netflix avverte: lo stop alla condivisione password potrebbe far infuriare gli utenti

Quando si avvicina sempre più lo stop alla condivisione password di Netflix, la piattaforma di streaming ha iniziato ad avvertire alcuni fornitori e partner di servizi internet nel Regno Unito della possibile reazioni degli utenti.

Come riportato dal Financial Times, Netflix starebbe informando le società che si occupano della fornitura di servizi di banda larga che offrono pacchetti con l’accesso alla piattaforma che dovrebbero prepararsi a qualche contraccolpo. Gli utenti infatti potrebbero chiamare infuriati i call center per ottenere supporto nel momento in cui si troveranno impossibilitati ad accedere a Netflix.

Il quotidiano infatti riferisce che un numero molto importante di persone non è a conoscenza di ciò che sta per succedere, quindi nel momento in cui Netflix inizierà a chiedere loro di decidere quale posizione dovrebbe essere considerata “l’indirizzo principale” e chiederà un extra per la condivisione potrebbero andare nel panico.

Tutto ciò arriva quando ancora non si sa che tipo di costo verrà addebitato negli Stati Uniti e nel Regno Unito, tanto meno in Italia.

Secondo alcuni studi emersi di recente, in Spagna Netflix ha perso 1 milione di utenti dopo lo stop alla condivisione password.

Cosa ne pensate voi di questa scelta di Netflix di mettere un freno alla pratica della condivisione degli abbonamenti?