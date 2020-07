Netflix è l'azienda che guadagna di più per ogni dipendente: superate Amazon ed Apple

Una nuova ricerca condotta da BuyShares ha scoperto che Netflix è l'azienda che genera più denaro per ogni dipendente, almeno sulla base dei risultati finanziari relativi all'esercizio 2019 e rilasciati nel secondo trimestre del 2020.

Come mostriamo nella grafica presente in calce, il gigante dello streaming genera circa 2.343.773 Dollari per ogni dipendente, un dato più alto rispetto a quello di Apple (a quota 1.899.051 Dollari) e Facebook (1.573.072 Dollari).

Fuori dal podio Alphabet, che sulla base dei calcoli effettuati avrebbe un ricavo per lavoratore di 1.361.298 Dollari, mentre sotto quota 1 milione troviamo eBay (812mila Dollari), PayPal (766mila Dollari), Twitter (705mila Dollari) ed Alibaba (612mila Dollari). Chiude a sorpresa la classifica Amazon, molto distanziata dal concorrente cinese, con un guadagno per dipendente di "soli" 351mila Dollari.

Le motivazioni che si celano dietro questa composizione della classifica sono tante. Il calcolo è stato effettuato dividendo le entrate complessive dell'azienda per il numero di dipendenti. Di conseguenza, le società che operano principalmente online hanno un rapporto più elevato in quanto impiegano meno persone.

Come osservato da Buyshares, le entrate per dipendente sono influenzate anche dal tasso di turnover di ogni azienda.

Netflix ha registrato una crescita impressionante nel Q2 2020, con 10 milioni di nuovi abbonati. La società ha beneficiato in maniera importante della pandemia di Coronavirus e del lockdown imposto dai vari governi. Di recente sono anche iniziati i test del nuovo abbonamento mobile only.