Netflix, il blocco della condivisione degli abbonamenti arriva in Italia: i dettagli

Il giorno tanto temuto dagli abbonati Netflix è arrivato. Dopo l’annuncio di Netflix relativo agli USA, la piattaforma di streaming ha annunciato il blocco degli abbonamenti condivisi anche in Italia "al di fuori del proprio nucleo domestico".

In queste ore, infatti, Netflix sta inviando ai propri abbonati una mail in cui evidenzia i dettagli del sistema. “Il tuo account Netflix è riservato a te ed a chi vive con te, ovvero al tuo nucleo domestico” si legge nel messaggio ricevuto da molti utenti nelle ultime ore, in cui viene chiesto agli utenti di impostare e definire il proprio “Nucleo Domestico Netflix” da una TV connessa alla propria rete internet.

Discorso diverso per coloro che non guardano i contenuti Netflix da TV: in tal caso non viene richiesto di impostare alcun nucleo domestico in quanto l’applicazione penserà da se a definirlo in base a dati come indirizzo IP, ID dei dispositivi ed attività.

La verifica tramite TV prevede l’invio di una mail o SMS in cui sarà contenuto un link di verifica o un codice che scade dopo 15 minuti.

Per coloro che intendono condividere l’abbonamento Netflix con persone che non fanno parte del nucleo familiare c’è l’opzione di acquistare un utente extra al costo di 4,99 Euro al mese.