Netflix: i codici nascosti per i contenuti in Italia, tra anime e serie TV

Netflix è un servizio di streaming ormai particolarmente diffuso nel nostro Paese. Inoltre, in questi giorni in cui siamo un po' tutti "chiusi" in casa, chiaramente le persone stanno passando più tempo su questa piattaforma. Per questo motivo, è bene carpirne tutti i segreti, in modo da accedere ai contenuti più interessanti.

Che cosa sono i codici nascosti di Netflix

Netflix dispone di un catalogo molto vasto, in cui è molto facile perdersi. Per questo motivo, l'azienda di Reed Hastings utilizza un metodo, che possiamo definire "interno", per catalogare i contenuti sul suo sito Web ufficiale.

Quest'ultimo consiste nell'elencare ogni pagina relativa ad una categoria (o sottocategoria) attraverso un numero. Ad esempio, gli anime horror vengono elencati con "10695". Non appena la community di appassionati ha scoperto questa cosa, si è subito messa al lavoro per trovare tutti i numeri relativi alle singole categorie.

Per questo motivo, da anni girano online delle liste enormi di codici per accedere a qualsiasi tipo di contenuto presente su Netflix. Grazie alla curiosità degli appassionati, oggi abbiamo quindi la possibilità di navigare il portale ufficiale dell'azienda di Reed Hastings come si deve: basta conoscere i giusti codici.

Come usare i codici nascosti in Italia

Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: è possibile sfruttare questi codici anche da noi e non c'è nulla di male nel farlo, dato che stiamo semplicemente navigando sul sito ufficiale di Netflix. Ovviamente, è necessario disporre di un abbonamento attivo per poter seguire la procedura che stiamo per illustrarvi.

Ebbene, i passi da seguire per utilizzare i codici su Netflix sono i seguenti.

Collegatevi al sito Web ufficiale della piattaforma; Fate clic sul tasto Accedi presente in alto a destra ed eseguite il login con il vostro profilo; Una volta entrati nella pagina principale di Netflix, premete sulla voce "Serie TV" presente in alto; A questo punto, nella barra degli URL del browser (quella presente in alto), dovreste vedere un indirizzo simile a "netflix.com/browse/genre/83". Perfetto, adesso non vi resta che modificare il numero finale (es. 83) con quello relativo alla categoria che avete scelto (es. 5455, per i film per bambini da 5 a 7 anni) e premere Invio (o caricare la nuova pagina).

Ottimo, a questo punto dovreste essere riusciti a raggiungere la categoria di vostro interesse. In parole povere, basta utilizzare "netflix.com/browse/genre/" e aggiungere il codice che volete.

Quali sono i principali codici

Stando anche a quanto riportato da ZmOnline, la lista di codici nascosti per sbloccare contenuti di Netflix è la seguente.

Azione e avventura (1365)

Film d'azione asiatici (77232);

Classica Azione e avventura (46576);

Commedie d'azione (43040);

Thriller d'azione (43048);

Adventures (7442);

Fumetti e film di supereroi (10118);

Western (7700);

Spy Action & Adventure (10702);

Crime Action & Adventure (9584);

Foreign Action & Adventure (11828);

Film di arti marziali (8985);

Military Action & Adventure (2125).

Anime (7424)

Animazione per adulti (11881);

Anime Action (2653);

Commedie anime (9302);

Anime Drama (452);

Caratteristiche anime (3063);

Anime Fantascienza (2729);

Anime Horror (10695);

Anime Fantasy (11146);

Serie anime (6721).

Film per bambini e famiglie (783)

Film da 0 a 2 anni (6796);

Film da 2 a 4 anni (6218);

Film da 5 a 7 anni (5455);

Film da 8 a 10 anni (561);

Film da 11 a 12 anni (6962);

Education for Kids (10659);

Disney (67673);

Film basati su libri per bambini (10056);

Caratteristiche familiari (51056);

Cartoni TV (11177);

TV per bambini (27346);

Musica per bambini (52843);

Animal Tales (5507).

Film classici (31574)

Commedie classiche (31694);

Drammi classici (29809);

Classic Fantascienza e fantasy (47147);

Thriller classici (46588);

Film Noir (7687);

Film di guerra classici (48744);

Epics (52858);

Film stranieri classici (32473);

Film muti (53310);

Western classici (47465).

Commedie (6548)

Dark Comedies (869);

Commedie straniere (4426);

Late Night Comedies (1402);

Mockumentaries (26);

Commedie politiche (2700);

Commedie Screwball (9702);

Commedie sportive (5286);

Stand-up Comedy (11559);

Commedie per adolescenti (3519);

Satires (4922);

Commedie romantiche (5475);

Slapstick Comedies (10256).

Film cult (7627)

B-Horror Movies (8195);

Campy Movies (1252);

Film horror di culto (10944);

Cult Fantascienza e fantasy (4734);

Commedie cult (9434).

Documentari (6839)

Documentari biografici (3652);

Crime Documentaries (9875);

Documentari stranieri (5161);

Documentari storici (5349);

Documentari militari (4006);

Documentari sportivi (180);

Documentari su musica e concerti (90361);

Documentari di viaggio e avventura (1159);

Documentari politici (7018);

Documentari religiosi (10005);

Documentari su scienza e natura (2595);

Documentari sociali e culturali (3675).

Drammi (5763)

Drammi biografici (3179);

Drammi classici (29809);

Courtroom Drama (528582748);

Crime Dramas (6889);

Drammi basati su libri (4961);

Drammi basati sulla vita reale (3653);

Tearjerkers (6384);

Drammi stranieri (2150);

Drammi sportivi (7243);

Drammi gay e lesbici (500);

Drammi indipendenti (384);

Teen Drama (9299);

Drammi militari (11);

Pezzi dell'epoca (12123);

Political Dramas (6616);

Drammi romantici (1255);

Spettacoli teatrali (5012);

Drammi sociali (3947).

Fede e spiritualità (26835)

Film di fede e spiritualità (52804);

Spiritual Documentaries (2760);

Kids Faith & Spirituality (751423).

Film stranieri (7462)

Art House Movies (29764);

Foreign Action & Adventure (11828);

Film stranieri classici (32473);

Commedie straniere (4426);

Documentari stranieri (5161);

Drammi stranieri (2150);

Film gay e lesbiche stranieri (8243);

Film horror stranieri (8654);

Foreign Fantascienza e fantasy (6485);

Thriller stranieri (10306);

Film stranieri romantici (7153);

African Movies (3761);

Film australiani (5230);

Film belgi (262);

Film coreani (5685);

Film latino americani (1613);

Film mediorientali (5875);

Film della Nuova Zelanda (63782);

Russo (11567);

Film scandinavi (9292);

Southeast Asian Movies (9196);

Film spagnoli (58741);

Film greci (61115);

Film tedeschi (58886);

Film francesi (58807);

Film dell'Europa dell'Est (5254);

Film olandesi (10606);

Film irlandesi (58750);

Film giapponesi (10398);

Film italiani (8221);

Film indiani (10463);

Film cinesi (3960);

Film britannici (10757).

Film gay e lesbiche (5977)

Commedie gay e lesbiche (7120);

Drammi gay e lesbici (500);

Film romantici per gay e lesbiche (3329);

Film gay e lesbiche stranieri (8243);

Documentari gay e lesbiche (4720);

Serie TV gay e lesbiche (65263).

Film horror (8711)

B-Horror Movies (8195);

Caratteristiche della creatura (6895);

Film horror di culto (10944);

Deep Sea Horror Movies (45028);

Film horror stranieri (8654);

Commedia horror (89585);

Film mostruosi (947);

Film sliller e serial killer (8646);

Film horror soprannaturali (42023);

Teen Screams (52147);

Vampire Horror Movies (75804);

Werewolf Horror Movies (75930);

Zombie Horror Movies (75405);

Satanic Stories (6998).

Film indipendenti (7077)

Film sperimentali (11079);

Independent Action & Adventure (11804);

Thriller indipendenti (3269);

Romantic Independent Movies (9916);

Commedie indipendenti (4195);

Drammi indipendenti (384).

Musica (1701)

Musica per bambini (52843);

Country & Western / Folk (1105);

Jazz e ascolto facile (10271);

Musica Latina (10741);

Concerti Urban & Dance (9472);

Concerti World Music (2856);

Concerti rock e pop (3278);

Musical (13335);

Musical classici (32392);

Disney Musicals (59433);

Showbiz Musicals (13573);

Stage Musicals (55774).

Film romantici (8883)

Preferiti romantici (502675);

Quirky Romance (36103);

Romantic Independent Movies (9916);

Film stranieri romantici (7153);

Drammi romantici (1255);

Steamy Romantic Movies (35800);

Film romantici classici (31273);

Commedie romantiche (5475).

Fantascienza e fantasy (1492)

Action Sci-Fi & Fantasy (1568);

Alien Sci-Fi (3327);

Classic Fantascienza e fantasy (47147);

Cult Fantascienza e fantasy (4734);

Film fantasy (9744);

Avventura di fantascienza (6926);

Film drammatici di fantascienza (3916);

Film horror di fantascienza (1694);

Thriller fantascientifici (11014);

Foreign Fantascienza e fantasy (6485).

Film sportivi (4370)

Commedie sportive (5286);

Documentari sportivi (180);

Drammi sportivi (7243);

Film di baseball (12339);

Football Movies (12803);

Boxing Movies (12443);

Film di calcio (12549);

Arti marziali, boxe e wrestling (6695);

Basketball Movies (12762);

Sport e fitness (9327).

Thriller (8933)

Thriller d'azione (43048);

Thriller classici (46588);

Crime Thriller (10499);

Thriller stranieri (10306);

Thriller indipendenti (3269);

Film gangster (31851);

Thriller psicologici (5505);

Thriller politici (10504);

Misteri (9994);

Thriller fantascientifici (11014);

Spy Thriller (9147);

Steamy Thriller (972);

Thriller soprannaturali (11140).

Serie TV (83)

Serie TV britanniche (52117);

Programmi TV classici (46553);

Crime TV Shows (26146);

Serie TV cult (74652);

Food & Travel TV (72436);

TV per bambini (27346);

Programmi TV coreani (67879);

Miniserie (4814);

Programmi TV militari (25804);

Science & Nature TV (52780);

TV Azione e avventura (10673);

Commedie TV (10375);

Documentari TV (10105);

Drammi TV (11714);

TV Horror (83059);

TV Mysteries (4366);

TV Fantascienza e fantasy (1372);

Reality TV (9833);

Teen TV Show (60951).

Se avete bisogno di una lista ancora più completa (in inglese), vi consigliamo di dare un'occhiata al sito Ogres Crypt, in cui sono stati raccolti pressoché tutti i codici di questo tipo.