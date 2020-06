Netflix, i codici nascosti italiani per i contenuti: dagli anime agli indie

Il weekend è arrivato e, come di consueto, molte persone decidono di dedicare un po' più tempo a rilassarsi dinanzi a servizi di streaming video. Tra questi, Netflix è sicuramente uno dei più popolari. Tuttavia, come vi abbiamo già spiegato per Amazon Prime Video, sono in pochi a conoscere tutte le possibilità offerte da queste piattaforme.

Perché utilizzare i codici per Netflix

Il catalogo di servizi di streaming video come Netflix è sconfinato ed è un attimo "perdersi" tra film, serie TV, documentari e quant'altro. Per questo motivo, gli appassionati hanno sempre cercato, nel corso degli anni, dei metodi per trovare i cosiddetti contenuti nascosti, ovvero quelli che magari non compaiono nelle categorie principali e che difficilmente vengono suggeriti dall'algoritmo. Insomma, gli utenti più "smanettoni" hanno spesso l'esigenza di avere più filtri possibili, in modo da poter trovare rapidamente tutto, anche quei film indipendenti che interessano a relativamente poche persone.

Qui entrano in gioco i codici di cui vi parliamo oggi. Infatti, utilizzando questi ultimi, potrete accedere a una miriade di sottocategorie a cui solitamente è un po' difficile arrivare. Ci riferiamo a contenuti molto specifici, dai film d'azione asiatici ai B-Horror Movies. Insomma, una vera manna dal cielo per ogni appassionato di Netflix.

La procedura per accedere alle sottocategorie nascoste

Qualcuno di voi starà probabilmente pensando a strani "sotterfugi" scovati per accedere a contenuti "segreti". In realtà, la procedura che vi stiamo per illustrare è molto semplice e "sfrutta" semplicemente il metodo ufficiale che Netflix usa per "catalogare" i suoi contenuti. Insomma, non è nulla di strano o che non si possa fare: semplicemente vi stiamo spiegando come navigare al massimo delle possibilità sul sito ufficiale della piattaforma.

Per procedere, i passaggi sono molto semplici (vi consigliamo di seguirli da PC).

Effettuate il login al portale ufficiale di Netflix, tramite il pulsante "Accedi" che si trova in alto a destra; Dopo aver effettuato correttamente l'accesso, fate clic sulla scheda "Film" che si trova in alto, spostata un po' verso sinistra; Successivamente, vedrete comparire nella barra degli URL del vostro browser, ovvero quella in cui viene indicato il sito che state visitando, una scritta del tipo: "/browse/genre/34399"; A questo punto, non vi resta che sostituire quel numero con quello della categoria a cui volete accedere, scegliendo uno dei codici presenti nella lista che trovate qui sotto. Ad esempio, per visitare la pagina dei film d'azione asiatici, vi basta cambiare "34399" con "77232" e premere Invio; Vedrete comparire a schermo una pagina con tutti i contenuti di quella tipologia, realizzata direttamente da Netflix.

I principali codici da utilizzare in Italia

Adesso che vi abbiamo svelato "l'arcano", è giunta l'ora di passare all'azione. Abbiamo raccolto per voi i principali codici funzionanti in Italia (la fonte originale è ZmOnline).

Film horror: 8711

B-Horror Movies: 8195;

Film horror di culto: 10944;

Commedia horror: 89585.

Anime: 7424

Animazione per adulti: 11881;

Commedie anime: 9302;

Anime Horror: 10695;

Anime Fantasy: 11146.

Film per bambini e famiglie: 783

Film da 0 a 2 anni: 6796;

Film da 2 a 4 anni: 6218;

Film da 5 a 7 anni: 5455;

Film da 8 a 10 anni: 561;

Film da 11 a 12 anni: 6962;

Film basati su libri per bambini: 10056.

Azione e avventura: 1365

Film d'azione asiatici: 77232;

Classica Azione e avventura: 46576;

Commedie d'azione: 43040;

Thriller d'azione: 43048;

Fumetti e film di supereroi: 10118;

Western: 7700;

Film di arti marziali: 8985.

Serie TV: 83

Serie TV britanniche: 52117;

Programmi TV classici: 46553;

Serie TV cult: 74652;

TV per bambini: 27346;

Programmi TV coreani: 67879;

Reality TV: 9833.

Documentari: 6839

Documentari biografici: 3652;

Documentari storici: 5349;

Documentari sportivi: 180;

Documentari su musica e concerti: 90361;

Documentari politici: 7018;

Documentari religiosi: 10005.

Film classici: 31574

Commedie classiche: 31694;

Thriller classici: 46588;

Film di guerra classici: 48744;

Film muti: 53310;

Western classici: 47465.

Film indipendenti: 7077

Film sperimentali: 11079;

Thriller indipendenti: 326;

Commedie indipendenti: 4195.

Musica: 1701

Musica per bambini: 52843;

Musica Latina: 10741;

Concerti Urban & Dance: 9472;

Concerti rock e pop: 3278;

Musical: 13335.

Fantascienza e fantasy: 1492

Film fantasy: 9744;

Thriller fantascientifici: 11014.

Film sportivi: 4370

Commedie sportive: 5286;

Documentari sportivi: 180;

Film di calcio: 12549;

Arti marziali, boxe e wrestling: 6695.

Quella che abbiamo riportato qui sopra è solamente una selezione di codici. Se siete interessati ad altre sottocategorie, vi consigliamo di dare un'occhiata al portale Ogres Crypt, che ha scovato molti altri codici che potrebbero funzionare anche nel nostro Paese.