Netflix, colpo di scena: c'è chi vorrebbe salvare il business dei DVD

Il mondo Tech è in grado di fornire colpi di scena inaspettati, anche in merito a questioni che ormai un po' tutti potrebbero ritenere "superate". Questa volta, a poche ore dall'annuncio di Netflix relativo al fatto che, dopo 25 anni, il servizio di noleggio DVD via posta è in fase di chiusura, qualcuno ha detto di voler provare a rilanciarlo.

A tal proposito, come riportato anche da The Verge e The Hollywood Reporter, Bill Rouhana, CEO di Chicken Soup for the Soul, che ha acquisito Redbox nel 2022, ha spiegato di aver provato a convincere Netflix a vendere il business relativo ai DVD. Rouhana ha indicato di aver effettuato tre o quattro tentativi e che avrebbe tutta l'intenzione di provare a dare una seconda chance ai DVD via posta.

Sembra però che Netflix non ne voglia proprio sapere, visto che il CEO di Chicken Soup for the Soul ha affermato che tutte le sue proposte sono state rifiutate. "Mi piacerebbe comprare quel business. [...] Vorrei che Netflix mi vendesse quell'attività invece di chiuderla", ha affermato Rouhana ai microfoni di The Hollywood Reporter.

In ogni caso, per chi non avesse seguito la vicenda, ciò a cui si fa riferimento è la chiusura da parte di Netflix del servizio legato al dominio DVD.com, con le spedizioni che smetteranno di essere effettuate a partire dal 29 settembre 2023. Ricordiamo che Redbox rappresenta un'altra azienda che vende DVD negli Stati Uniti d'America, conosciuta soprattutto per i suoi distributori rossi. Quest'ultima ha dunque di fatto provato a "recuperare" il business di Netflix, ma sembra che per ora una vendita non sia nemmeno in discussione.