Netflix non è più il primo servizio di streaming in US: lo dice JustWatch

Dopo aver trattato le novità dei sottotitoli di Netflix, torniamo a fare riferimento in questa sede alla piattaforma di streaming. Infatti, quest'ultima non rappresenterebbe più il primo servizio di streaming negli Stati Uniti d'America, considerando che secondo alcuni dati ci sarebbe il sorpasso da parte di un diretto concorrente.

A tal proposito, come riportato anche da Gizchina, i dati di JustWatch che riguardano il Q1 2023 e cercano di "misurare" l'interesse nei servizi di streaming negli USA nel periodo che va da gennaio a marzo 2023 indicano che Amazon Prime Video avrebbe superato Netflix. Più precisamente, come potete anche vedere nell'infografica legata al market share presente in calce alla notizia, Prime Video è al 21%, mentre Netflix è al 20% secondo quanto "misurato" da JustWatch.

Questo riguarda chiaramente il mercato statunitense e viene preso in considerazione solamente un certo lasso di tempo, ma si tratta sicuramente di una statistica interessante. In ogni caso, secondo JustWatch a seguire ci sono Disney+ (15%), HBO Max (14%) e Hulu (11%). Si fanno inoltre notare il 7% di Paramount+ e il 6% di Apple TV+.

Insomma, Netflix ha una seria concorrenza e non si fa più riferimento a un contesto in cui questo servizio di streaming "domina" senza alcun tipo di dubbio. D'altronde, quello dei servizi di streaming è un mercato in costante evoluzione, che nel corso degli ultimi anni ha visto l'arrivo di diversi nuovi player importanti. Certo, dati come quelli di JustWatch vanno sempre presi con le dovute pinze, visto che si fa riferimento all'interesse legato alla piattaforma, ma potrebbero delineare un quadro importante.