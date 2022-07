Netflix, come disattivare stai ancora guardando? La visione senza interruzioni

Netflix nel corso degli anni ha saputo convincere i suoi utenti non solo grazie a un ampio catalogo ma anche per merito di una serie infinita di funzionalità aggiuntive che hanno scandito i tempi dello streaming online.

Infatti, molte delle sue grandi innovazioni sono state poi mutuate anche da altri player del mercato, anche se di queste alcune restano esclusivo appannaggio della piattaforma rossa. Tra tutte, una ben nota è sicuramente la schermata "Stai ancora guardando?", che appare dopo una serie di episodi o dopo una durata prestabilita di visione senza interruzioni o interazioni con il telecomando.

Sempre attento alla fruizione di qualità da parte degli utenti, Netflix potrebbe dire addio al binge watching pubblicando gli episodi a scaglioni e questa funzionalità per certi versi mira allo stesso tipo di obiettivo. Per l'esattezza, la schermata appare dopo tre episodi di seguito oppure dopo 90 minuti di visione senza alcun tipo di attività da parte dell'utente. La scelta del colosso dello streaming di impostare questa schermata è da attribuire alla volontà di prestare attenzione all'utente per non fargli perdere contenuti nel caso in cui si fosse addormentato o allontanato e per evitare di consumare dati Internet per le stesse motivazioni.

Ma come fare a disattivarlo? In realtà è piuttosto semplice e basterà attivare la riproduzione automatica del prossimo episodio direttamente dalle impostazioni. Da PC, andare sul portale ufficiale di Netflix, selezionare "Gestisci i profili" dalla schermata principale dopo l'accesso. Successivamente selezionare il profilo sul quale operare la modifica e disattivare la riproduzione automatica: con questa opzione spenta, alla fine di un episodio non verrà più avviato automaticamente il successivo senza la nostra interazione, mantenendoci svegli e pronti per una nuova puntata.

Si tratta più che altro di un workaround allo stato attuale, ma per chi è solito utilizzare il browser del PC per guardare i contenuti in streaming esistono addon per Chrome e Firefox che permettono di disattivare completamente la schermata "Stai ancora guardando?".

Se, invece, siete alla ricerca di risposte in merito alla qualità dei video sulla piattaforma, potrebbe interessarvi scoprire quanti Mbps servono per guardare Netflix.