Come si scarica un film da Netflix sul computer? C'è la visione offline

Netflix e gli altri servizi di streaming hanno rivoluzionato il modo in cui milioni di persone gestiscono il proprio tempo libero. Non tutti sanno, però, che la piattaforma offre anche la possibilità di scaricare i propri titoli per permettere di guardarli offline, in situazioni in cui la connessione internet non dovesse essere disponibile.

Abbiamo riportato l’indiscrezione che vorrebbe Netflix in trattative per proporre il suo primo evento sportivo in diretta dopo che già altre piattaforme come Amazon Prime Video si sono mosse nella stessa direzione negli ultimi anni.

A proposito della piattaforma californiana, vi ricordiamo che non è necessario disporre di una connessione attiva per guardare le serie tv o i film presenti nel catalogo, che possono essere scaricati su un qualsiasi dispositivo per poi essere visti offline.

Per effettuare il download di un contenuto basta entrare sull’app di Netflix, scegliere il prodotto che più ci interessa e cliccare sul pulsante con scritto Download. Non tutti i titoli sono però disponibili per il download e, in tal senso, si possono filtrare i contenuti per trovare quelli che permettono l'opzione.

Una volta scaricato sul dispositivo, sia questo un telefono, un computer o un tablet, l’opera scelta sarà disponibile per un tempo prestabilito e solo fino a quando presenti sul catalogo di Netflix e fino a che si avrà un abbonamento attivo. Il massimo di download contemporanei che si potranno avere a disposizione è 100.

Sperando di aver prestato un servizio utile a chi, soprattutto in vacanza, non avrà sempre disponibile una rete wi-fi affidabile, vi lasciamo alla guida su come capire quali prodotti non saranno più disponibili su Netflix.