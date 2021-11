Netflix, come vedere le statistiche? Lanciato un portale ufficiale con ore viste e top 10

Vi piacerebbe saperne di più in merito all'andamento dei contenuti pubblicati su Netflix? Ebbene, potrebbe essere giunto il vostro momento: la nota piattaforma di streaming ha infatti pubblicato un portale dedicato alle statistiche.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge e 9to5Mac, Reed Hastings e soci hanno reso disponibile per tutti il sito Web Netflix Top 10. Essenzialmente, quest'ultimo consente agli utenti di rimanere sempre aggiornati in merito ai film e serie TV più visti a livello globale, ma in realtà non mancano anche delle opzioni per selezionare il Paese legato alle statistiche.

Basta infatti premere sul collegamento "Or, see Top 10 lists by country" e selezionare, ad esempio, "Italy". Tuttavia, così facendo potrebbero risultare disponibili meno statistiche. Per intenderci, le indicazioni Global risultano interessanti anche per via della presenza delle ore totali viste relativamente a un determinato contenuto. Provando invece a prendere visione delle informazioni legate esclusivamente all'Italia, quest'indicazione purtroppo "scompare" e bisogna accontentarsi del numero di settimane in top 10.

Per il resto, risultano intriganti anche i filtri relativi al periodo da analizzare, nonché la possibilità di scegliere la tipologia dei contenuti da approfondire. Infine, il portale Netflix Top 10 mostra delle indicazioni relative ai Paesi in cui sono particolarmente popolari determinati film e serie TV, nonché una classifica legata ai contenuti più visti nel corso dei primi 28 giorni dall'uscita.

Insomma, gli appassionati più curiosi apprezzeranno sicuramente questo nuovo portale che permette di approfondire l'andamento generale della popolare piattaforma di streaming. Le statistiche verranno aggiornate di settimana in settimana.