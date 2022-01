Netflix commenta l'acquisizione di Activision da parte di Microsoft

Netflix ha ribadito più volte le sue ambizioni in ambito gaming: per questo motivo, non sorprende che la società di Reed Hastings abbia deciso di commentare l'acquisizione di Activision da parte di Microsoft. Quello che potreste non aspettarvi, però, è il contenuto del commento.

Infatti, stando anche a quanto riportato da Wccftech e Seeking Alpha, nel corso di una riunione interna di Netflix relativa al Q4 2021 (una delle cosiddette "earnings call") Greg Peters, COO e Chief Product Officer dell'azienda, ha dichiarato di vedere bene la mossa di Microsoft, in quanto dal suo punto di vista si tratta di un endorsement al modello di business ad abbonamento.

Il riferimento è ovviamente quello relativo al Game Pass, servizio che sembra risultare molto importante, se non centrale, nel futuro di Microsoft. Secondo Peters, entrambe le aziende ritengono questa visione intrigante per quel che concerne la diffusione tra il pubblico dei contenuti. Tra l'altro, nel corso della stessa riunione, il COO di Netflix ha lasciato intendere che gli investimenti in questo campo da parte della società saranno importanti e che ne vedremo delle belle nel corso dei prossimi anni, anche in termini di esperimenti lato gaming.

Insomma, Netflix sembra essere contenta della mastodontica acquisizione di Activision da parte di Microsoft, che ha lasciato a bocca aperta un buon numero di appassionati. Ricordiamo che di recente Phil Spencer si è detto preoccupato di ciò che potrebbero fare al settore aziende che conoscono poco il gaming, quindi non erano in pochi a chiedersi cosa ne pensasse un'azienda come Netflix, per certi versi vista da alcuni come più affine al mondo tech, delle più recenti mosse di Microsoft. Certo, il focus del commento è posto sul lato business, ma era interessante approfondirlo per comprendere verso quale direzione vogliono puntare i colossi del mondo tech in generale. La parola chiave sembra essere "abbonamento".