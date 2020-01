Netflix dice basta alla condivisione degli account? L'ipotesi si fa sempre più concreta

Sono sempre più gli utenti che, ogni mese, decidono di condividere il proprio account Netflix con gli amici, per dividere le spese e spalmare il costo dell'abbonamento. La società di Reed Hastings non ha mai nascosto che l'account sharing rappresenta un grave problema, ma cosa potrebbe fare per arginarlo?

Allo stato attuale appare improbabile ipotizzare restrizioni relative alla geolocalizzazione, in quanto andrebbe ad intaccare anche quei nuclei familiari con figli che vivono fuori sede ma che comunque decidono di condividere Netflix con i genitori.

E' indubbio però che il colosso dello streaming qualcosa farà. Secondo alcune stime, oltre il 10% degli utenti attivi dividono l'abbonamento con altri iscritti, complice anche un comportamento di Netflix che sin dall'inizio ha sempre strizzato l'occhio alla pratica, ma che ora con l'aumento della concorrenza rappresentata da Amazon Prime, Apple TV+ e da Disney+, potrebbe cambiare in maniera radicale.

In termini di perdite, Park Associates riferisce che la condivisione degli account nel 2019 è costata a Netflix 9 miliardi di Dollari e nel 2024 potrebbe arrivare a quota 12,5 miliardi di Dollari. Cosa fare quindi per trovare il giusto equilibrio?

