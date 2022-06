Netflix conferma l'arrivo delle pubblicità: vicino il lancio del nuovo abbonamento?

Non c’è solo il possibile addio al binge watching su Netflix. A quanto pare, infatti, il co-CEO di Netflix Ted Sarandos ha confermato l’arrivo delle pubblicità su Netflix.

La notizia è stata riportata dall’Hollywood Reporter, secondo cui il dirigente avrebbe dato conferma ai rapporti emersi a fine maggio secondo cui Netflix potrebbe lanciare un nuovo abbonamento più economico ma supportato dalle pubblicità.

Sarandos ha dato l’annuncio nel corso del festival del settore Cannes Lions, nel corso del quale ha anche affermato che il nuovo livello rappresenterà un’offerta separata e le pubblicità non faranno la loro comparsa sugli account Netflix già esistenti.

“Stiamo aggiungendo un livello pubblicitario, non stiamo aggiungendo annunci a Netflix per come lo conoscete oggi. Stiamo aggiungendo un livello pubblicitario per le persone che dicono “Ehi, voglio un prezzo più basso e sono disposto a visualizzare gli annunci pubblicitari" ha affermato Sarandos, che però non ha diffuso nessuna informazione sulla data di lancio e soprattutto sui prezzi. Probabile che, analogamente a quanto avvenuto anche per altre funzioni ed abbonamenti, il lancio passi prima attraverso un periodo di test.

Della possibile evoluzione di Netflix abbiamo parlato su queste pagine in un articolo dedicato, elencando tutte le possibilità sul tavolo. Le opzioni sono davvero tante e novità potrebbero arrivare a breve.