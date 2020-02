Netflix ora consente di disabilitare l'autoplay dei trailer e serie tv

Dopo anni di lamentele da parte dei clienti Netflix, che non hanno mai visto di buon occhio l'autoplay dei trailer in homepage, la piattaforma di streaming ha annunciato che gli abbonati al servizio possono ora finalmente disabilitare la funzionalità dalle impostazioni.

Nel pannello "Impostazioni", sotto la tab "Impostazioni di riproduzione", sono state aggiunte due opzioni:

Riproduci automaticamente l'episodio successivo di una serie su tutti i dispositivi - che come suggerisce il nome blocca l'autoplay delle serie tv quando si inizia a guardare una puntata;

- che come suggerisce il nome blocca l'autoplay delle serie tv quando si inizia a guardare una puntata; Riproduci automaticamente le anteprime mentre sfogli su tutti i dispositivi - che renderà di fatto la homepage più statica, bloccando la riproduzione automatica dei trailer dei nuovi contenuti ed in generale di quelli mostrati sulla parte alta della home.

Entrambe le feature hanno ricevuto aspre critiche da parte di abbonati e content creator. Il regista di Star Wars: The Last Jedi e Knives Out, Rian Johnson, tempo fa aveva twittato ironicamente che "il mio gioco per console preferito è navigare su Netflix senza innescare l'autoplay".

Su Reddit da tempo erano stati aperti thread di persone che chiedevano a gran voce a Netflix di disabilitare l'opzione, definita da molti "una delle più fastidiose mai viste". Ieri l'annuncio che fa felici un pò tutti.

Netflix di recente ha anche ridotto il consumo dei dati su Android grazie al codec AV1 ed introdotto la possibilità di rimuovere contenuti dalla riga "continua a guardare".

Fateci sapere cosa ne pensate.