Netflix ora consente di personalizzare i sottotitoli anche su TV: quante opzioni!

Con una mossa molto interessante ed attesa da tempo dagli utenti, Netflix ha annunciato il lancio di un aggiornamento per la propria app per smart tv che permette agli abbonati di personalizzare i sottotitoli per serie tv e film.

L’update, il cui rollout sarà terminato nelle prossime ore a livello mondiale, dà agli utenti la possibilità di scegliere tra tre dimensioni dei sottotitoli (piccoli, medi, grandi) e quattro stili e colori (bianco, ombreggiato, bianco con sfondo nero, nero con sfondo bianco, giallo su sfondo nero).

Il miglioramento dell’esperienza di visione è importante, soprattutto per ipovedenti, non udenti e persone con problemi di udito, oltre che per coloro che preferiscono visualizzare i contenuti multimediali in lingua originale. Inoltre, Netflix già in passato ha implementato il supporto di sottotitoli SDH.

In precedenza, gli abbonati Netflix avevano la possibilità di accedere a queste opzioni solo tramite web, e l’estensione anche al client per le smart tv rappresenta senza dubbio un’ottima notizia dal momento che - come osservato da alcuni rapporti - le smart tv e le console da gaming nel primo trimestre del 2022 hanno rappresentato il 77% dei minuti di streaming a livello globale.

Si tratta di una novità molto interessante, che si aggiunge alle new entry annunciate da Netflix per il piano Premium.