Netflix ora consente di trasferire il profilo: si avvicina lo stop alla condivisione?

Netflix ha annunciato una nuova funzione che permette di trasferire i propri dati di visualizzazione da un profilo all’altro. La feature sarà disponibile a livello mondiale nel corso della settimana, e secondo molti avvicinerà lo stop alla condivisione password di Netflix.

Gli utenti, utilizzando questo tool, avranno la possibilità di effettuare il trasferimento delle informazioni di visualizzazione ed i consigli dell’algoritmo da un profilo all’altro. “Le persone si muovono. Le famiglie crescono. Le relazioni finiscono. Ma durante questi cambiamenti di vita, la tua esperienza con Netflix dovrebbe rimanere la stessa” si legge in un post pubblicato sul blog ufficiale di Netflix da Timi Kosztin, product manager della piattaforma.

Come osservato da molti, la funzione arriva in un momento in cui Netflix sta stringendo le maglie per scoraggiare gli utenti a condividere la password con persone che vivono al di fuori del nucleo familiare, anche allo scopo di ridurre il calo degli introiti. La società stima che circa 100 milioni di famiglie condividono il profilo, e per tale ragione vuole massimizzare il più possibile la base di utenti. Alcuni dati diffusi a ridosso dello scorso weekend hanno confermato che il 65% degli italiani condivide la password di Netflix, ma nonostante ciò 2 connazionali su 3 sono pronti alle pubblicità.