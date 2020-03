Netflix continua a spingere su HD e HDR: ecco i nuovi smartphone certificati

Dopo aver portato l'HD e l'HDR su parecchi dispositivi a inizio marzo 2020, Netflix sta continuando a espandere la lista di smartphone certificati. È finalmente arrivato il supporto ad alcuni dispositivi che gli appassionati di film e serie TV attendevano impazientemente.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizmochina, ora l'azienda di Reed Hastings ha introdotto il supporto allo standard HDR anche sui seguenti smartphone.

Google Pixel 4;

Google Pixel 4 XL (erano già comparsi mesi fa sul sito di Netflix, per poi essere rimossi. Adesso hanno ottenuto ufficialmente il supporto);

OnePlus 7T Pro;

OnePlus 7T Pro McLaren Edition;

OPPO Find X2;

OPPO Find X2 Pro.

Per quanto riguarda invece l'HD, dovete sapere che Realme ha annunciato l'arrivo del supporto a quest'ultimo per la

Per maggiori informazioni in merito ai dispositivi compatibili con HD e HDR su Netflix e per rimanere sempre informati da questo punto di vista, vi rimandiamo al sito ufficiale del servizio (da notare il fatto che il portale italiano potrebbe non essere ancora aggiornato, al momento in cui scriviamo). Per ottenere la lista completa degli smartphone e tablet con certificazione HD, vi basta premere sulla voce "Netflix in HD", mentre per ottenere informazioni sulla certificazione HDR dovete recarvi nella scheda "Netflix in HDR". Viene effettuata una suddivisione per produttori.

Rimanendo in casa Netflix, vi ricordiamo che recentemente l'azienda ha deciso di mettere in atto un calo del bitrate per cercare di evitare la congestione della rete in questo periodo di quarantena.